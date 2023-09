Bradesco afirma ter total interesse no sucesso da recuperação judicial da Americanas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/09/2023 - 19:23 Compartilhe

O Bradesco informou nesta quarta-feira, 13, que tem total interesse no sucesso da recuperação judicial da Americanas, e que não se manifestou contra a aprovação de qualquer plano. O banco divulgou nota após a publicação de notícias que davam conta de uma suposta exclusão da instituição de um plano, algo que estaria sendo cogitado pela rede de varejo, segundo as informações.

“Tendo em vista as notícias publicadas nos últimos dias em vários veículos de imprensa, o Bradesco esclarece que tem total interesse no sucesso da recuperação judicial da Americanas S.A., e que jamais se manifestou contra a aprovação de qualquer Plano de Recuperação Judicial da Americanas”, diz o banco.

A Coluna do Broadcast mostrou há pouco que o banco continua na mesa de negociações junto com os demais credores. Segundo fontes, há um dissenso entre os bancos sobre a forma como as fianças bancárias deveriam ser tratadas no processo. O Bradesco é um dos bancos que defendem que este crédito é extraconcursal, ou seja, que não deve ser tratado no âmbito da recuperação judicial.

Na nota, o Bradesco afirma que, oficialmente, a Americanas não submeteu nenhum plano de recuperação para apreciação em assembleia de credores, “uma vez que as contas da referida companhia ainda não foram devidamente auditadas, aprovadas e apresentadas”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias