Bradesco afirma que está em conversas iniciais sobre operação envolvendo a Elo

O Bradesco respondeu um ofício enviado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), motivado por matéria do Valor Econômico, informando que ainda está em conversas iniciais sobre uma oferta ou venda da bandeira de cartões Elo. O banco afirmou que “está sempre atento a oportunidades de negócios e investimentos”.

“Qualquer decisão envolvendo o assunto será comunicada às bolsas e à CVM, quando for o caso, nos termos da regulamentação aplicável”, diz, em nota, o Bradesco.

Na matéria, o Valor noticiou que, em um primeiro momento, Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal estariam analisando realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Elo, mas também poderiam vender a empresa para uma concorrente, provavelmente do cenário internacional.

A Elopar, joint venture formada por Bradesco e BB, que detêm 50,01% e 49,99% de participação, respectivamente, controla a bandeira Elo, com 56,969% de participação. O restante fica com a Caixa (36,889%) e com o Bradesco diretamente (6,142%).

