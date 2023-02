Bradesco admite que emprestou mais do que deveria durante a pandemia

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 10/02/2023 - 10:59 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – O presidente do Bradesco, Octávio de Lazari, disse nesta sexta-feira que o banco privado concedeu mais empréstimos do que deveria durante a pandemia e que isso resultou na escalada da inadimplência que enfrenta agora.

Segundo ele, em 2020 o Brasil teve índices de inadimplência anormalmente baixos, “que não condiziam com a realidade brasileira”, o que levou o Bradesco a ampliar a concessão de empréstimos, especialmente em linhas de maior risco, como para baixa renda e para pequenas e médias empresas.

“Concedemos mais crédito do que deveríamos ter concedido”, disse Lazari a jornalistas durante teleconferência sobre os resultados do quarto trimestre.





O executivo disse ainda que o banco não mudou suas taxas sobre a operação de risco sacado após o caso Americanas, que foi para recuperação judicial no mês passado, o que fez o Bradesco provisionar 4,9 bilhões de reais extras no resultado do quarto trimestre.

(Por Aluísio Alves)

