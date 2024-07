Brad Pitt surge em público com a namorada pela primeira vez após dois anos juntos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/07/2024 - 14:35 Para compartilhar:

Finalmente, Brad Pitt circulou em público com a sua namorada, Ines de Ramon, pela primeira vez desde que iniciaram o romance, há cerca de dois anos. Eles foram fotografados juntos durante o Grande Prêmio de F1 da Grã-Bretanha no domingo, 7.

A aparição na corrida fez parte de estratégia para promoção de seu próximo filme, “F1”, que teve seu primeiro trailer divulgado naquela mesma data. O longa-metragem protagonizado pelo astro de Hollywood tem previsão de estreia para 26 de junho do ano que vem.

Vale lembrar que há relatos de aparições do casal em eventos anteriores, porém essa é a primeira vez que os dois posam abertamente para clique para a imprensa.

Quem é Ines de Ramon

A designer de joias Ines de Ramon foi casada, entre 2019 e 2022, com o ator Paul Wesley, estrela do filme “Anjos Caídos”. Ela e Brad Pitt iniciaram o romance ainda em 2022, logo após o ator assinar seu divórcio com Angelina Jolie.

O ator foi casado, entre 2014 e 2016, com a também estrela hollywoodiana Angelina Jolie, mãe de seus seis filhos. Os dois travam até hoje uma disputa na Justiça dos EUA pela divisão de seus bens e pela guarda dos menores.

A separação aconteceu de forma conturbada, com acusação de Jolie sobre agressões que teria sofrido do então marido.

O filme

O longa-metragem “F1”, dirigido por Joseph Kosinski, tem a participação de Lewis Hamilton. A produção acompanha um piloto de Fórmula 1 que sai da aposentadoria para ser mentor e formar uma equipe com um piloto mais jovem.

Além de Brad Pitt, o filme conta com os atores Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo.

