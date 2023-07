Brad Pitt filma em Silverstone durante GP

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/07/2023 - 16:44 Compartilhe

O ator americano Brad Pitt foi o astro do paddock neste fim de semana, no Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, onde começaram as filmagens de um longa ambientado na principal disciplina do automobilismo.

A presença de uma 11ª garagem nos boxes foi um dos fatos que chamaram a atenção no circuito de Silverstone. O espaço estava reservado para a equipe fictícia Apex, que está no centro da trama produzida por Jerry Bruckheimer e Apple.

Brad Pitt, que pilotou no circuito lendário neste fim de semana, esteve presente hoje no grid de largada do Grande Prêmio, ao lado do ator britânico Damson Idris, com quem compartilha o elenco da produção, que deve ser lançada no fim de 2024 ou começo de 2025 e exibida na plataforma Apple+.

O ator, 59 anos, mostrou-se bastante satisfeito com sua estadia na Inglaterra e seu contato com a Fórmula 1. “É realmente ótimo estar aqui, nós nos divertimos muito. Todo mundo tem sido incrível conosco, as equipes nos abriram as portas, a FIA nos ajudou muito, assim como a Fórmula Um e Stefano Domenicali”, declarou o astro de Hollywood à Sky Sports F1.

O diretor do filme é Joseph Kosinski, responsável pelo sucesso recente “Top Gun: Maverick”. Kosinski e Pitt participaram do briefing pré-corrida com os pilotos da Fórmula 1.

“Provavelmente, foi o melhor briefing que já tivemos”, declarou o piloto britânico Lewis Hamilton, co-produtor do filme.

