Brad Pitt e Angelina Jolie finalizam processo de divórcio 7 anos após separação, diz site

O casamento de Brad Pitt e Angelina Jolie chegou oficialmente ao fim sete anos após o ex-casal anunciar a separação. Segundo o site In Touch Weekly, os astros de Hollywood já assinaram o processo de divórcio.

“O divórcio está concluído”, disse uma fonte próxima aos atores ao veículo. “Eles gastaram muito dinheiro nessas batalhas legais, incluindo a luta pela custódia, e Angelina poderia ter falido, então é inteligente reduzir suas perdas. É uma grande vitória para Brad.”

A fonte não deixou claro quando o divórcio teria sido assinado. Brad e Angelina vinham travando uma longa disputa desde 2016, quando a atriz pediu o fim do casamento após uma briga a bordo de um jato particular em setembro daquele ano.

Em documentos do FBI, ela alegou que Pitt estava bêbado e a atacou física e verbalmente na frente de seus filhos, além de ter batido em duas das crianças, que tentaram intervir. Os dois estavam casados há 12 anos.

Vinícola na França

Uma das disputas entre Pitt e Angelina envolveu uma vinícola adquirida pelos dois no sul da França em 2008. Em um processo judicial, a atriz alegou que o ex-marido estava tentando manter o controle da propriedade Château Miraval, “saqueando” seus ativos.

Segundo documentos obtidos pela revista People, os advogados de Angelina destacaram que Pitt deve US$ 350 milhões (aproximadamente R$ 1,7 bilhão na cotação atual) à ex-empresa de investimentos de Jolie, Nouvel.

Pouco tempo depois, os argumentos de defesa de Pitt vieram a público: ele acusava a ex-companheira de tentar uma “aquisição hostil” do negócio.

O ator dizia que, ao comprar a propriedade em 2008, o casal tinha um acordo de não vendê-la em caso de divórcio. Parte desse combinado foi desrespeitado, visto que Jolie vendeu participações da vinícola para um oligarca russo.

O capítulo também teve uma nova atualização: de acordo com documentos do tribunal obtidos pelo In Touch Weekly, Angelina também concordou em ir à mediação para resolver o processo separadamente do divórcio.

