Braço direito de Mario Frias gasta R$ 20 mil em viagem de 5 dias para Los Angeles

O subsecretário de Fomento e Incentivo à Cultura, André Porciúncula, fez uma viagem de cinco dias a Los Angeles, nos Estados Unidos, no mês passado, e gastou cerca de R$ 20 mil. As informações foram obtidas pelo jornal Folha de S.Paulo, por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI).

Conforme a colunista Mônica Bergamo, Porciúncula gastou US$ 1932 (R$ 9.928) em passagens aéreas. As despesas com um hotel somaram U$S 1.840 (R$ 9.453). Ainda segundo a Folha, também participaram da viagem o coordenador-geral de relações multilaterais do Ministério do Turismo, Gustavo Souza Torres, e o secretário do Audiovisual, Felipe Pedri.

No entanto, os gastos deles na missão não foram informados. Os três viajaram com o objetivo de tratar de assuntos do audiovisual, mas, inicialmente, não havia ninguém do setor na comitiva. O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que estava de férias nos EUA com a família, participou de um dos encontros feito pelo trio.

Porciúncula, que atualmente controla a Lei Rouanet, é o braço direito de Mario Frias, secretário da Cultura de Jair Bolsonaro (PL).

Recentemente, Frias esteve envolvido em uma polêmica ao gastar, junto de seu secretário-adjunto, Hélio Ferraz, R$ 78 mil reais em uma viagem a Nova York para tratar de um projeto com o lutador de jiu-jítsu Renzo Gracie. Porciúncula também participou da comitiva a Nova York.

Além deles, também participaram da viagem o chefe de gabinete Raphael Azevedo e o secretário de audiovisual, Felipe Cruz Pedri.

Saiba mais