Braço de escavadeira derrubou pilastra do pedágio da Rodovia dos Bandeirantes

A Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) sofreu uma interdição na manhã desta sexta-feira, 3, depois que uma carreta, transportando uma retroescavadeira, bateu na marquise da praça de pedágio do Km 36, em Caieiras, na pista sentido Capital, às 9h51. Devido ao impacto, parte da estrutura desabou, bloqueando as faixas de cobrança automática da direita. Não houve feridos.

Entre 10h30 e 12h20 desta sexta-feira, a CCR Autoban desviou o tráfego na Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, no quilômetro 48, para a Via Anhanguera (SP-330). O acesso da Via Anhanguera para a Rodovia dos Bandeirantes, na altura do km 50, permaneceu fechado no início da tarde, mas já se encontra liberado.

De acordo com a concessionária, o motorista que trafega na Rodovia Bandeirantes não encontra bloqueios, com exceção da pista no pedágio, onde parte da estrutura desabou. Segundo a Autoban, o usuário do sistema de pagamento eletrônico pode utilizar a cabine da esquerda.

A Polícia Rodoviária e os painéis de alerta da estrada informam aos motoristas sobre o bloqueio na Rodovia Anhanguera, altura do Km 50, para o acesso à Rodovia Bandeirantes.

De acordo com um vídeo divulgado em redes sociais, um braço de escavadeira que estava sendo transportada por um caminhão se soltou e derrubou uma das pilastras que sustenta parte do pedágio da Rodovia dos Bandeirantes. A Polícia Rodoviária, por meio do 4º Batalhão, vai registrar boletim de ocorrência para apuração pela Polícia Civil.

Após acidente, motorista não encontra bloqueios na Rodovia Bandeirantes