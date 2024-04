Braço de clientes ricos do Morgan Stanley é investigado por vários reguladores dos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/04/2024 - 17:37 Para compartilhar:

Vários reguladores federais estão investigando o Morgan Stanley sobre como ele examina clientes que correm o risco de lavagem de dinheiro por meio da ampla divisão de gestão de patrimônio do banco. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês), a Controladoria da Moeda e outros escritórios do Departamento do Tesouro estão envolvidos, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. Isso se soma ao Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), cuja investigação semelhante foi publicada pelo Wall Street Journal em novembro.

O Fed disse ao banco que uma ação de supervisão está sendo considerada.

As principais questões que os reguladores estão analisando se resumem a saber se o Morgan Stanley tem investigado suficientemente as identidades dos potenciais clientes e de onde vem a sua riqueza, bem como a forma como monitora a atividade financeira deles. Algumas das investigações estão focadas nos clientes internacionais do banco.

A SEC enviou no ano passado ao Morgan Stanley uma lista de clientes atuais e antigos com perguntas sobre como eles foram avaliados.

Também questionou por que a unidade de consultoria financeira do Morgan Stanley, que trabalha diretamente com indivíduos ricos, fez negócios com alguns clientes que foram cortados pela E*Trade, a plataforma de negociação digital de propriedade do Morgan Stanley, por causa de sinais de alerta. Fonte: Dow Jones Newswires.