AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/05/2024 - 8:58 Para compartilhar:

O braço armado do Hamas publicou no Telegram neste sábado (11) um vídeo de um refém israelense mantido na Faixa de Gaza desde o ataque do grupo islamista palestino em 7 de outubro de 2023.

As imagens, que duram cerca de 10 segundos e cuja data de gravação não foi especificada, mostram um homem com o olho inchado e aspecto abatido, dizendo o seu nome. A mensagem vem acompanhada das hashtags “o tempo está se esgotando” e “seu governo mente”.

bur-skl-jd/nl/dv/meb/avl/yr