Braço armado do Hamas publica vídeo de refém israelense em Gaza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/05/2024 - 12:36 Para compartilhar:

O braço armado do Hamas publicou no Telegram neste sábado (11) um vídeo de um refém israelense mantido na Faixa de Gaza desde o ataque do grupo islamista palestino em 7 de outubro de 2023.

As imagens, que duram cerca de 10 segundos e cuja data de gravação não foi especificada, mostram um homem com o olho inchado e aspecto abatido, dizendo o seu nome e sua idade, 51 anos. O refém aparece em pé na frente de uma parede de azulejos brancos, em um local que parece escuro.

A mensagem das Brigadas Ezzedine Al Qassam vem acompanhada das hashtags “o tempo está se esgotando” e “seu governo mente”, em árabe e hebraico.

O Fórum das Famílias de Reféns, uma associação que representa parte das famílias dos detidos, identifica o homem no vídeo como Nadav Popplewell, que também possui nacionalidade britânica, do kibutz Nirim.

A publicação ocorre no dia que a guerra completa 218 dias, em um momento em que as negociações indiretas entre Israel e o Hamas para um cessar-fogo em Gaza associado à libertação de reféns continuam, após as delegações dos países mediadores (Egito, Catar e Estados Unidos) deixarem o Cairo na quinta-feira sem acordo.

O vídeo é publicado também pouco antes do dia 14 de maio, dia da proclamação do Estado de Israel, criado em 1948.

A guerra na Faixa de Gaza eclodiu em 7 de outubro, quando milicianos islamistas perpetraram um ataque sem precedentes em Israel, deixando mais de 1.170 mortos, a maioria civis, de acordo com um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.

Mais de 250 pessoas foram sequestradas e, após uma troca de reféns por prisioneiros palestinos durante um cessar-fogo em novembro, as autoridades israelenses calculam que 128 permanecem em Gaza, 36 das quais teriam morrido.

A ofensiva de retaliação de Israel deixou até agora 34.971 mortos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, que está no poder na Faixa desde 2007.

bur-skl-jd/nl/dv/meb/avl/yr/ms