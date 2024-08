Braço armado do Hamas diz ter matado um refém israelense e ferido outros dois em ‘incidentes’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/08/2024 - 16:13 Para compartilhar:

O braço militar do movimento islamista palestino Hamas anunciou, nesta segunda-feira (12), que seus combatentes mataram um refém israelense e feriram duas reféns mulheres “em dois incidentes separados” na Faixa de Gaza.

O Hamas, que governa o território palestino, capturou no sul de Israel 251 reféns em sua incursão de 7 de outubro, que desencadeou a guerra. O Exército israelense estima que 111 reféns continuem cativos e que 39 deles tenham morrido.

“Em dois incidentes separados, dois soldados [do Hamas] encarregados de custodiar os prisioneiros inimigos atiraram em um prisioneiro sionista, matando-o imediatamente, e feriram gravemente duas prisioneiras”, explicou Abu Obeida, porta-voz das Brigadas Ezzedin Al Qassam, em declaração publicada no serviço de mensagens Telegram, sem identificar os reféns.

O porta-voz informou que o Hamas havia formado uma comissão para investigar o ocorrido em ambos os casos.

Na incursão de 7 de outubro, comandos israelenses mataram 1.198 pessoas, civis na maioria, segundo um balanço elaborado pela AFP com base em dados oficiais israelenses.

A ofensiva de represália, lançada no mesmo dia por Israel, causou até o momento 39.897 mortes em Gaza, segundo o ministério da Saúde do governo do Hamas, que não detalha o número de civis e combatentes mortos.

