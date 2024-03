Braço armado do Hamas diz que não fará concessões para trégua em Gaza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/03/2024 - 15:16 Para compartilhar:

O braço armado do movimento islamista palestino Hamas afirmou, nesta sexta-feira (8), que não fará concessões em suas exigências de que Israel retire suas tropas de Gaza em troca da libertação dos reféns capturados no ataque de 7 de outubro.

“Nossa prioridade máxima para conseguir uma troca de prisioneiros é uma cessação total da agressão e uma retirada do inimigo e não há condições”, declarou, em um vídeo, o porta-voz do braço militar do Hamas, Abu Obeida.

