Bracell: China será o principal destino da produção do projeto Star

A maior parte da produção de celulose solúvel da Bracell originada do Projeto Star deve ser destinada à exportação, principalmente para China e alguns países da Europa, de acordo com o diretor-geral da companhia, Pedro Stefanini. Já a produção de celulose kraft segue comercializada no mercado doméstico, acrescentou.

A companhia estabeleceu diversas parcerias com escolas técnicas (Etecs) da região para qualificar a população local visando atender ao projeto, segundo Stefanini. “Concluída a expansão da fábrica, a unidade deve empregar 2,1 mil colaboradores diretos de forma permanente, além de 900 terceirizados que já estão em treinamento”, afirmou o executivo ao apresentar o projeto ao governo do Estado de São Paulo nesta tarde de segunda-feira, 29.

Novos negócios

Ao comentar detalhes do projeto, o governador João Dória ressaltou que, somado ao aporte da GM, o governo já contabiliza R$ 21,5 bilhões em investimentos no primeiro semestre de 2019. “Isso, sem contar com a aprovação da reforma da Previdência”, acrescentou.

Em busca de novas oportunidades, em agosto o governo do Estado abrirá escritório de negócios na China e trabalha no momento em uma missão com executivos para a Ásia. Segundo Doria, a missão do governo à China nos próximos dias deve contemplar 12 polos industriais – entre eles o agronegócio, automobilístico, saúde e de calçados.