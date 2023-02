BR Properties tem prejuízo de R$ 70,494 milhões no 4º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/02/2023 - 19:42 Compartilhe

A BR Properties teve prejuízo líquido de R$ 70,494 milhões no quarto trimestre de 2022, o que representou uma piora de 49% na comparação com o mesmo período de 2021, quando a empresa teve uma perda de R$ 47,438 milhões.





Por sua vez, o lucro líquido excluindo depreciação, amortização e efeitos não caixa (FFO) chegou a R$ 51,356 milhões, uma elevação de seis vezes na mesma base de comparação. A margem FFO subiu 152 pontos porcentuais, para 163%.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado foi a R$ 5,241 milhões, um encolhimento de 90%. A margem Ebitda ajustada recuou 49 pontos porcentuais, para 17%.

A receita líquida da companhia ficou em R$ 31,559 milhões, retração de 61%.





O resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas financeiras) líquido e ajustado no quarto trimestre ficou positivo em R$ 53,6 milhões, explicado pela amortização de todas as dívidas no terceiro trimestre e pelo maior ganho com aplicações do dinheiro no caixa.

Vale lembrar que a BR Properties vendeu 12 prédios corporativos para a Brookfield por R$ 5,920 bilhões no ano passado, numa das maiores transações da história do mercado imobiliário brasileiro. O dinheiro da venda dos prédios foi usado para o pagamento de todas as dívidas e redução do capital da empresa.

As despesas gerais e administrativas baixaram 10% no quarto trimestre, para R$ 27,582 milhões.

A BR Properties teve prejuízo líquido de R$ 1,523 bilhão no acumulado de 2022. A companhia explicou que esse resultado negativo decorreu do efeito das reavaliações para baixo dos valores das suas propriedades – tanto das vendidas ao longo do ano, como das remanescentes no portfólio, cujas reavaliações ocorreram no fim do ano e representaram uma perda de R$ 153,8 milhões.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias