BR Properties fecha venda de edifício por R$ 405 milhões

A BR Properties fechou nesta quarta-feira, 26, a venda do Edifício Paulista, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, para a JS Real Estate Multigestão Fundo de Investimento Imobiliário, administrado pelo banco J. Safra, por R$ 405 milhões. No edifício funciona o Shopping Center 3, e o imóvel é vizinho à sede do Banco Safra.

Pela venda, a BR Properties recebeu hoje R$ 4 milhões como sinal, e o restante será pago no ato da escritura definitiva.