BR Properties fecha permuta com Cristais Log para construir condomínio logístico

A BR Properties fechou um contrato de permuta com três empresas da Cristais Log para adquirir um terreno de propriedade com destinação logística e industrial, localizado no município de Cajamar, na Comarca de Jundiaí (SP), para o desenvolvimento de um projeto logístico de, aproximadamente, 150.000 m² de área bruta locável (ABL).

Segundo a empresa, o terreno está em uma área adjacente ao Projeto Cajamar I, onde a BR Properties já é proprietária de um condomínio logístico em desenvolvimento, com área bruta locável de 149.525 m² e previsão de entrega para o segundo trimestre de 2022. O contrato prevê o desenvolvimento pela Companhia, na área do terreno, de dois condomínios logísticos (Projeto Cajamar II) que serão compostos por quatro galpões.

O preço de aquisição do terreno é correspondente à obrigação de permuta de construção de 33% do Projeto Cajamar II às empresas Cristais Logs, acrescido de uma torna (complemento), em dinheiro, no valor de R$ 10 milhões. Após a conclusão da construção, a companhia será proprietária de 67% do empreendimento.

A aquisição faz parte da estratégia de posicionamento da BR Properties no mercado de galpões industriais e logísticos. “Localizada a 30 quilômetros da capital paulista, e com fácil acesso às principais rodovias do estado, a região de Cajamar vem se consolidando com a principal região logística do país. Após a conclusão do projeto, a Companhia será proprietária de aproximadamente 220.000 m² de área bruta locável em Cajamar”, aponta a companhia.

