BR Properties fecha aquisição de torres no Parque da Cidade em SP

A BR Properties fechou a compra de duas torres que estão em construção e farão parte do Condomínio Parque da Cidade, em São Paulo. O contrato foi fechado com a HSI Real Estate, e o valor total a ser pago pelos imóveis é de R$ 766,113 milhões.

O contrato envolve a aquisição de 100% da Torre Corporativa B2 – Paineira, com área bruta locável (ABL) de 44.637 m2, e 30% da Torre Corporativa B3 – Jatobá, com ABL de 11.514 m2. A entrega do empreendimento está prevista para o segundo semestre de 2021.

Do valor total a ser pago pela BR Properties, foi realizado um pagamento inicial de R$ 38,305 milhões como sinal. O saldo restante vai ser pago em forma e prazo que não foram detalhados pela companhia no Fato Relevante. O Parque da Cidade será composto por uma torre de salas comerciais, cinco corporativas, dois edifícios residenciais, um shopping e um hotel cinco estrelas, todos ligados a um parque. Com as aquisições, a BR Properties passa a ter 101.865 m2 de ABL das torres corporativas dentro do condomínio.