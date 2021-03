BR Malls tem metade dos seus shoppings fechados no País a partir deste sábado

A administradora de shopping centers BR Malls informou que, a partir deste sábado, 6, todos os shoppings do Estado de São Paulo terão suas atividades suspensas temporariamente em decorrência da pandemia de covid-19. Desde o último dia 3, o Campinas Shopping, já está de portas fechadas.

A partir de amanhã, apenas 15 shoppings do portfólio da companhia continuarão abertos, ainda que com restrições. O total equivale a 51,8% da sua área bruta locável (ABL) total e 47,2% da ABL própria da companhia.

O fechamento dos shoppings paulistas atende determinação das autoridades públicas do Governo do Estado que, à meia-noite desta sexta-feira, volta à fase vermelha, a classificação mais rigorosa para enfrentamento da pandemia. Com isso, há restrição da mobilidade e o fechamento de todo comércio que não seja essencial.

Os empreendimentos da BR Malls em São Paulo manterão apenas os serviços de delivery e operações essenciais. São eles: Campinas Shopping, Mooca Plaza Shopping, São Bernardo Plaza Shopping, Shopping ABC, Shopping Jardim Sul, Shopping Metrô Santa Cruz, Shopping Piracicaba, Shopping Tamboré e Shopping Villa-Lobos.

Também estão fechados shoppings da BR Malls em Minas Gerais (Center Shopping Uberlândia), Paraná (Catuaí Shopping Londrina, Catuaí Shopping Maringá, Shopping Curitiba e Shopping Estação), Rio Grande do Sul (Shopping Villagio Caxias) e Goiás (Goiânia Shopping).

