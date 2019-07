BR Malls anuncia venda de participações em sete shoppings para o BTG Pactual

A BR Malls anunciou nesta terça-feira, 30, a venda de sua participação em sete shopping centers para o BTG Pactual. Foram alienadas as fatias da empresa nos shoppings Ilha Plaza, Casa & Gourmet Shopping, Shopping Plaza Macaé, Londrina Norte Shopping, Osasco Plaza Shopping, Shopping Contagem e Capim Dourado. Os dois primeiros empreendimentos ficam no Rio de Janeiro. Os outros ficam nas cidades de Macaé (RJ), Londrina (PR), Osasco (SP), Contagem (MG) e Palmas (TO).

O valor total a ser recebido pela BR Malls na operação é de R$ 696,4 milhões. O valor pode ser acrescido de R$ 22,4 milhões, caso sejam cumpridas algumas metas de performance para este ano. Este valor será corrigido pelo CDI a partir de 31 de dezembro de 2019, e será pago até abril de 2020.

A BR Malls informa que os empreendimentos têm uma taxa de retorno anual (Cap rate) que pode variar entre 8,4% e 8,6%, considerando ou não o pagamento adicional de performance. Considerando o atingimento dessa performance, o Cap rate pode variar entre 9% e 9,2%. Segundo a companhia, a operação faz parte da revisão estratégica, com maior foco em shoppings de maior porte, dominantes e em mercados de grande potencial de consumo.