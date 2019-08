BR Distribuidora vai eleger novo conselho de administração no dia 18 de setembro

A BR Distribuidora convoca acionistas para Assembleia Geral Extraordinária (AGE) no dia 18 de setembro para votar o novo conselho de administração, com nove membros e um do conselho fiscal. Serão também destituídos os membros indicados pela Petrobras, pelos empregados e pelo Ministério da Economia e o membro do Conselho Fiscal indicado pelo Ministério da Economia.

Outro tema do encontro é um pedido de acionistas relevantes para rever a estrutura de remuneração dos administradores atualmente praticada, de modo a se adotar uma política de incentivos voltada a um maior alinhamento de interesses entre os administradores, a Companhia e seus acionistas, “incluindo incentivos de curto e longo prazo proporcionais a metas adequadas, devendo tal revisão ser apresentada para apreciação dos acionistas em nova Assembleia, tão logo seja concluída”, explica a administração da distribuidora de combustíveis.

Os candidatos indicados pela Petrobras para o conselho são a economista Maria Carolina Lacerda (ex-UBS, Deutsche Bank, Merrill Lynch); Alexandre Firme Carneiro (ex-Shell); Edy Luiz Kogut (ex-Grupo Camargo Correa).

Os indicados pelos demais acionistas são Carlos Augusto Leone Piani (diretor de iniciativas estratégicas e Fusões e Aquisições Globais da Kraft Heinz e conselheiro da Equatorial Energia); Claudio Roberto Ely (ex-Raiadrogasil e conselheiro da Dimed, entre outras); Leonel Dias de Andrade Neto (ex-CEO da Smiles); Mateus Affonso Bandeira (ex-Falconi Consultores e Banrisul); Pedro Santos Ripper (ex-diretor da Oi, conselheiro da Iguatemi entre outras); Ricardo Carvalho Maia (ex-Grupo Ultra).

