BR Distribuidora lança Programa de Desligamento Optativo

A BR Distribuidora lançou nesta sexta-feira, 8, seu plano de

transformação organizacional, incluindo um Programa de Desligamento Optativo (PDO), que estará aberto a adesões do dia 12 a 19 de novembro para todos os empregados da companhia, com desligamentos previstos para acontecerem no dia 10 de dezembro.

Segundo a empresa, o custo de implementação do Plano está estimado em aproximadamente R$ 780 milhões, com redução total de custo também estimada em cerca de R$ 650 milhões anualizados. “Os valores são preliminares e os ganhos estimados deverão se concretizar gradualmente ao longo de 2020 conforme a implementação das ações do Plano”, apontou a empresa em comunicado.

De acordo com a BR Distribuidora, o plano de transformação visa direcionar o

foco da companhia para o conjunto de dez iniciativas que vêm sendo implementadas desde a oferta subsequente de ações (follow on). A nova estrutura estará válida a partir de 01 de janeiro de 2020 e prevê a criação de três novas diretorias não estatutárias. O plano inclui, ainda, a adequação da estrutura de remuneração e a revisão de contratos de terceirizados.

Abaixo do presidente estarão as áreas de: gente e gestão; jurídico, auditoria e compliance; operações, logística e sourcing; finanças, compras e RI; TI e digital; comercial varejo e inteligência de mercado; desenvolvimento de negócios e marketing; e comercial B2B.

As três novas diretorias serão ocupadas pelos executivos que já exerciam funções correlatas na companhia: Henry Hadid como Diretor Jurídico, Auditoria e Compliance; Aspen Andersen como Diretor de TI e Digital e Leonardo Burgos como Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Marketing. As diretorias estatutárias já ocupadas permanecem com seus titulares, restando ainda vaga da Diretoria de Gente e Gestão, que permanece sendo ocupada interinamente pelo Presidente Rafael Grisolia.