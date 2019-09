BR Distribuidora: Edy Luiz Kogut é eleito presidente do conselho de administração

Os acionistas da BR Distribuidora votaram a composição do novo conselho de administração, em assembleia com 76,89% das ações representadas. São nove membros, entre eles o novo presidente do colegiado, Edy Luiz Kogut. Ele já era membro do conselho na composição anterior e agora substitui Augusto Marques da Cruz Filho.

Kogut, engenheiro civil, foi diretor da Holding do Grupo Camargo Correa (1996 a 2003) e

vice-presidente da Projeta Consultoria, tendo participado das privatizações da Copesul, Light e Escelsa (coordenador geral) de 1988 a 2004, além de ter atuado como conselheiro em diversas empresas.

Também foram indicados pela Petrobras os membros eleitos Maria Carolina Lacerda e Alexandre Firme Carneiro. Os outros conselheiros, que foram indicados pelos demais acionistas, são: Carlos Augusto Leone Piani, Claudio Roberto Ely, Leonel Dias de Andrade Neto, Mateus Affonso Bandeira, Pedro Santos Ripper e Ricardo Carvalho Maia.

Para o Conselho Fiscal, foi aprovado o nome de Maria Salete Garcia Pinheiro, auditora independente, ex-sócia da PWC.

A assembleia geral extraordinária também aprovou o pedido de revisão da estrutura de remuneração dos administradores atualmente praticada, para se adotar uma política de incentivos de curto e longo prazo, “proporcionais a metas adequadas, voltada a um maior alinhamento de interesses entre os administradores, a companhia e seus acionistas”, como define a ata da reunião. Quando concluída, esta nova política de remuneração será apresentada aos acionistas posteriormente.