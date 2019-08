BR Distribuidora convoca assembleia para eleger novo conselho

A BR Distribuidora convoca Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para o dia 18 de setembro, a deliberar sobre a presidência do conselho de administração na nvap gestão, após redução de participação acionária da Petrobras na companhia.

Estão na pauta a destituição dos membros do Conselho de Administração indicados pela Petrobras, pelos empregados e pelo Ministério da Economia e do membro do Conselho Fiscal indicado pelo Ministério da Economia; bem como eleger nove membros do colegiado e um do Conselho Fiscal e o presidente do Conselho de Administração.

Também deve ser revista a estrutura de remuneração dos administradores atualmente praticada, para se adotar uma política de incentivos.