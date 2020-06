BR Distribuidora conclui venda de fatia na CDGN por R$ 25,792 milhões

A BR Distribuidora concluiu a venda da sua fatia na CDGN Logística, de 49%, anunciada em 26 de dezembro de 2019, por R$ 25,792 milhões ao MDC I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.

No fechamento da operação na última sexta-feira, dia 5, a empresa recebeu R$ 3.868.915,00 e o saldo restante será pago em seis parcelas iguais, a partir de 5 de agosto, com correção monetária. Como garantia, as partes assinaram contrato de penhor das ações e carta de fiança bancária.

A CDGN, com sede no Rio de Janeiro, atua no mercado de logística de gás natural comprimido (GNC) atendendo a clientes dos segmentos industrial e de distribuição de gás.

