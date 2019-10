BP tem prejuízo no 3º trimestre, mas lucro subjacente supera expectativas

A petrolífera britânica BP anunciou hoje que teve prejuízo com custo de reposição de US$ 351 milhões no terceiro trimestre, revertendo lucro de US$ 3,09 bilhões registrado em igual período de 2018, em função de despesas relacionadas a desinvestimentos. O lucro/prejuízo com custo de reposição é semelhante ao lucro/prejuízo líquido divulgado por petrolíferas norte-americanas.

Com ajustes, o lucro subjacente com custo de reposição da BP – medida preferida da empresa – recuou 41,4% na mesma comparação, a US$ 2,25 bilhões. O resultado, porém, superou a expectativa de 24 corretoras consultadas pela própria BP, que previam ganho subjacente de US$ 1,73 bilhão.

A receita da BP teve queda anual de 23% no terceiro trimestre, a US$ 62,29 bilhões, enquanto o fluxo de caixa operacional totalizou US$ 6,5 bilhões, desconsiderando-se pagamentos relacionados ao vazamento no Golfo do México em 2010. Entre julho e setembro, a empresa acumulou prejuízo líquido de US$ 749 milhões. Fonte: Dow Jones Newswires.