BP supera expectativas de lucro no 4º trimestre e anuncia recompra de ações

A petrolífera britânica BP divulgou nesta terça-feira que teve lucro líquido de US$ 2,326 bilhões no quarto trimestre de 2021, valor 71% maior do que o ganho de US$ 1,358 bilhão obtido no mesmo período de 2020. Entre outubro e dezembro, a BP garantiu lucro subjacente de US$ 4,065 bilhões, superando o consenso de 26 operadores apurado pela própria empresa, de US$ 3,93 bilhões. No fechamento de 2021, a BP acumulou ganhos subjacentes de US$ 12,815 bilhões, revertendo prejuízo de US$ 5,69 bilhões do ano anterior. A BP também anunciou que pretende recomprar US$ 1,5 bilhão em ações antes de anunciar resultados do primeiro trimestre deste ano.

