BP supera expectativas de lucro no 2º trimestre

A petrolífera britânica BP divulgou nesta terça-feira (2) que teve lucro líquido de US$ 9,26 bilhões no segundo trimestre de 2022, ante prejuízo de US$ 20,38 bilhões no primeiro trimestre, graças ao salto dos preços do petróleo no período. Já o lucro subjacente – métrica preferida da BP – teve expansão de 35% de um trimestre para o outro, a US$ 8,45 bilhões, superando de longe o consenso de 28 operadores apurado pela própria empresa, de US$ 6,79 bilhões. Por volta das 4h15 (de Brasília), a ação da BP tinha alta de 3,6% na Bolsa de Londres. Fonte: Dow Jones Newswires.