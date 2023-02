BP lucra menos que o esperado no 4º trimestre, mas tem ganho recorde e

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/02/2023 - 7:58 Compartilhe

A petrolífera britânica BP divulgou nesta terça-feira (7) que teve lucro subjacente de US$ 4,8 bilhões no quarto trimestre de 2022, maior do que o ganho de US$ 4 bilhões apurado no mesmo intervalo de 2021. O resultado, porém, ficou um pouco abaixo do consenso de 28 analistas levantado pela própria empresa, de US$ 5 bilhões. Em todo o ano de 2022, a BP acumulou lucro recorde de US$ 27,7 bilhões em meio ao salto dos preços de energia, a exemplo das concorrentes anglo-britânica Shell e americanas Exxon Mobil e Chevron. O lucro recorde anterior da BP, registrado em 2008, era de US$ 26,2 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias