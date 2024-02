BP lucra menos no 4º trimestre, mas supera expectativas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/02/2024 - 7:17 Para compartilhar:

A petrolífera britânica BP divulgou nesta terça-feira (6) que teve lucro subjacente com base nos custos de reposição de US$ 2,99 bilhões no quarto trimestre de 2023, menor do que o ganho de US$ 4,8 bilhões apurado no mesmo intervalo do ano anterior. O resultado, porém, superou o consenso de analistas levantado pela própria empresa, de US$ 2,77 bilhões.

O lucro líquido da BP entre outubro e dezembro somou US$ 371 milhões, representando uma fração do ganho de US$ 10,8 bilhão obtido em igual período de 2022.

A BP também anunciou planos de recomprar US$ 1,75 bilhão em ações neste primeiro trimestre, com o objetivo de atingir US$ 3,5 bilhões na primeira metade de 2024. O dividendo trimestral foi mantido em US$ 0,772, igual ao do trimestre anterior. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias