BP diz que transição para investimentos verdes não prejudicará lucros da empresa

A BP buscou dar garantias a investidores, nesta terça-feira, de que a tendência de queda na produção de petróleo e gás não prejudicará seus lucros no restante da década, no momento em que a gigante de energia britânica se volta para investimentos com menor emissão de carbono.

A mensagem é dada um dia após a BP registrar lucro forte tanto no quarto trimestre quanto no ano passado como um todo, após resultados similares nos últimos dias de Exxon Mobil, Chevron e Shell. As maiores petroleiras do Ocidente têm se beneficiado do avanço dos preços de petróleo e gás, com a reabertura econômica e a maior demanda.

Nesta terça-feira, a BP afirmou que pretende dar mais retorno de seu lucro aos acionistas. Ela pretende gastar mais US$ 1,5 bilhão em recompra de ações, antes de reportar o balanço do primeiro trimestre. E manteve seu dividendo de 5,46 centavos por ação para o último trimestre.

A BP planeja cortar sua produção de combustíveis fósseis em 40% até 2030, na comparação com o nível de 2019. Além disso, aumenta investimentos de menor emissão de carbono, como estações para carregar veículos elétricos, hidrogênio e bioenergia.

A empresa diz que busca o equilíbrio ideal entre gastar com projetos de baixo carbono e manter lucros com o cerne da empresa hoje, o negócio de combustíveis fósseis, almejando isso também por meio do corte de gastos nessa frente.

