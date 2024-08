BP Bunge investe R$ 530 mi em Tocantins para ampliar moagem de cana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/08/2024 - 8:30 Para compartilhar:

São Paulo, 8 – A BP Bunge Bioenergia anunciou investimento de R$ 530 milhões para a expansão da usina localizada em Pedro Afonso (TO). O projeto elevará a capacidade de moagem da unidade de 2,6 milhões de toneladas para 3,4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por safra, aumento de 30%. Com isso, a capacidade de moagem da companhia em suas usinas atingirá 33,2 milhões de toneladas, disse a empresa em nota.

A expansão está prevista para começar em outubro, com expectativa de conclusão em julho de 2026.

“Na safra 23/24 alcançamos um avanço de 14% no indicador de moagem, chegando a 28,6 milhões de toneladas, um número recorde desde a primeira safra e que está bem próximo da nossa capacidade atual. Por isso, esse investimento em Pedro Afonso é tão significativo, pois nos permite ampliar a capacidade produtiva, sustentando nossos objetivos de crescimento”, disse o CEO da BP Bunge Bionergia, Geovane Consul, na nota.

Além do aumento da capacidade de moagem, a BP Bunge investirá em novas tecnologias e práticas sustentáveis. Serão plantados com cana 6 mil novos hectares, com 20 novos pivôs de irrigação utilizando energia renovável gerada pela própria usina.

Também será inaugurado um sistema de carregamento e aplicação de vinhaça localizada para fertirrigação de canaviais com uma área total atendida de cerca de 15 mil hectares.

No setor industrial, a usina de Pedro Afonso passará a gerar 185 GWh/ano de energia limpa, suficiente para iluminar uma cidade de 10 mil habitantes por ano.

A capacidade de produção de etanol também aumentará, passando de 200 milhões para 280 milhões de litros por safra, um crescimento de 40%.