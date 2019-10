BP anuncia que Dudley deixará comando da empresa em fevereiro

A BP anunciou hoje que seu executivo-chefe, Bob Dudley, irá deixar o cargo e se aposentar no próximo ano, depois de passar quase uma década ajudando a petrolífera britânica a lidar com as consequências do vazamento da plataforma Deepwater Horizon, acidente ocorrido no Golfo do México em 2010.

O sucessor de Dudley será Bernard Looney, atual executivo-chefe da BP para exploração e produção. Looney assumirá o cargo e passará a integrar a diretoria executiva da BP em 5 de fevereiro, informou a empresa.

Por volta das 4h55 (de Brasília), a ação da BP subia cerca de 0,60% na Bolsa de Londres. No começo dos negócios desta sexta-feira, o papel abriu em alta de 1,3%. Com informações da Dow Jones Newswires.