A BP espera contabilizar uma baixa contábil de US$ 1 bilhão a US$ 2 bilhões em seu balanço do segundo trimestre. Em comunicado, a petrolífera britânica disse também nesta terça-feira (9) estimar que o resultado de negociação de petróleo foi mais fraco no período. Às 4h (de Brasília), a ação da BP abriu em queda de 3,3% na Bolsa de Londres.