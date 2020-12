Boxing For You tem show de são-paulino e retorno de campeã mundial

O Boxing For You fechou o calendário de 2020 com sua décima edição, que foi realizada nesta sexta-feira (4), na Arena de Lutas, em São Paulo (SP). O principal evento de boxe da América Latina programou quatro combates, com direito a show do são-paulino Eduardo ‘Pará’ Costa. O representante tricolor manteve sua hegemonia brasileira na categoria dos super-penas (até 58,9 kg) do Conselho Nacional de Boxe e nocauteou Luis Cláudio Cardoso da Silva. A vitória foi decretada no segundo round após o corner adversário jogar a toalha!

O co-main event no Boxing For You X teve o retorno da ex-campeã mundial Rose Volante, que derrotou por pontos Halanna dos Santos após amplo domínio nos oito rounds. O outro combate feminino da noite valia o título vago das peso-pena (até 57kg), que ficou com Danila Ramos ao bater Simone Silva por pontos. O duelo dos invictos dos pesos-penas (até 57,2 kg) foi vencido na decisão dos jurados pelo carioca Carlos Henrique ‘Pitbull’ contra Nathann Ramatis.

A noite de lutas foi realizada com portões fechados, atendendo às exigências das autoridades locais no combate ao COVID-19. Todos os presentes passaram por testagem do HCA – Health Control and Assistant de todos os participantes. O Boxing For You foi transmitido ao vivo pela FoxSports, além dos canais oficiais nas redes sociais do B4Y, com recorde de audiência.

A plataforma da nobre arte fez ao todo três edições neste ano e volta em fevereiro de 2021 com pelo menos 10 datas. ”Fechamos com chave de ouro a temporada 2020, que infelizmente foi prejudicada pela pandemia. Porém, nossa equipe entregou um evento muito bom tecnicamente e responsável com as testagens. No ano que vem vamos expandir ainda mais o Boxing For You”, disse Sergio Batarelli, CEO do evento.

Pará não pára.



Eduardo ‘Pará’ Costa cumpriu sua promessa e conseguiu mais um nocaute no Boxing For You! Foi o quarto do atleta na franquia. Dessa vez, a vítima foi Luis Cláudio Cardoso da Silva, que é o campeão da categoria abaixo.

O boxeador do São Paulo F.C. abusou os golpes na linha de cintura e esperou para devolver vários contra-ataques, não dando chances a Luis Cláudio. Foram três knockdowns do atleta tricolor até o corner de Luizinho jogar a toalha ao 2min46 do segundo round.

Foi a sexta vitória na carreira de Eduardo Pará com direito a quatro nocautes. Agora, o campeão brasileiro mira os títulos sul-americano, latino e mundial. ”Mais uma defesa! Buscando melhorar cada vez mais! A cada Boxing For You, eu busco dar um show! O Daniel me chamando, Batarelli e eu estou aqui para levantar o boxe no Brasil! Só energia positiva e vamos crescer”, comemorou Eduardo Pará.

A campeã voltou



O retorno mais aguardado de Rose Volante aos ringues foi como os fãs esperavam. Domínio da atleta da Memorial de Santos (SP) do começo ao fim. A atleta, que tem agora 15 vitórias em 16 lutas, venceu e convenceu na Arena de Lutas ao superar Halanna dos Santos por decisão dos árbitros (79-72 | 80-71 | 80-71).

Rose dominou o centro do ringue e aplicou vários golpes certeiros na adversária baiana, que teve um knockdown. ”Estou muito feliz com essa oportunidade que o Boxing For You X forneceu para gente! Eu consegui voltar aos ringues após um ano e oito meses! No boxe, a gente ganha ou a gente aprende! Eu aprendi e estou muito feliz com resultado”.

A atleta treina com Felipe Moledas no litoral sul de São Paulo. Para 2021, só a reconquista do cinturão mundial interessa.

Luta equilibrada valendo título



O título brasileiro das peso-pena (até 57,2 kg) ficou com Danila Ramos, que derrotou por pontos Simone Duarte. Após dez rounds de total equilíbrio, com alternâncias de domínio, Danila Ramos ganhou por decisão majoritária: 98-92 | 95-95 | 98-92. A atleta pode ter sido premiada por aplicar mais golpes em Simone, que mostrou muito talento e qualidade na defesa.

– Foi um prazer ter lutado contra a Simone, ela é uma atleta que eu sempre admirei e que sempre tive vontade de enfrentar. Para ser campeã, é preciso enfrentar as campeãs. Estudei muito para essa luta, e trabalhei muito a minha característica. É claro que em alguns momentos a luta ficou picante, trocamos golpes. Mas estava consciente do que estava fazendo, sabia que não seria fácil, e consegui controlar e vencer este desafio – contou Danila, que vive hoje em Buenos Aires, na Argentina.

Carlos Henrique Pitbull domina



Nathaann Ramattis até teve um forte início no confronto, mas no decorrer dos seis rounds previstos, Carlos Henrique Pitbull conseguiu equilibrar a luta e dominou as ações nos rounds finais, obtendo a vitória por pontos (60-52 | 60-52 | 60-52). Foi a 11ª vitória do pugilista carioca, que segue invicto.

– Foi uma luta muito dura e já esperava que seria difícil, até por se tratar de um atleta que está em busca de fazer uma boa carreira no boxe. Eu me preparei para lutar os seis rounds e conseguiu o meu objetivo que era a vitória.

