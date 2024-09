Boxeadora Imane Khelif chega a Milão durante Semana de Moda

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/09/2024 - 13:39 Para compartilhar:

MILÃO, 21 SET (ANSA) – Alvo de ataques durante as Olimpíadas de Paris, a boxeadora argelina Imane Khelif está em Milão, na Itália, que recebe a Semana de Moda feminina até o dia 23 de setembro.

Nos bastidores do evento, um dos principais do gênero no mundo, há rumores de que a campeã olímpica na categoria até 66 quilos seja convidada para algum desfile.

Em seus stories no Instagram, Khelif postou um vídeo com a legenda “Ciao Milano” (“Oi, Milão”), tendo como pano de fundo o centro da cidade, ao som do clássico da música italiana “Sarà perché ti amo”, de Ricchi e Poveri.

De camiseta e boné, ela ainda cumprimentou e mandou um beijo para seus seguidores.

A pugilista de 25 anos sofreu duras críticas na Itália, inclusive de membros do governo da premiê Giorgia Meloni, durante as Olimpíadas de Paris, após eliminar a boxeadora azzurra Angela Carini, que desistiu a luta logo no início.

O vice-premiê e ministro da Infraestrutura, Matteo Salvini, chegou a chamar Khelif de “homem”, declaração da qual nunca se retratou.

O episódio também desencadeou uma onda de ataques à argelina por parte da extrema direita global, inclusive com o endosso do bilionário Elon Musk e da escritora J.K. Rowling, autora de “Harry Potter”.

Já o Comitê Olímpico Internacional (COI) veio a público para garantir que a pugilista é mulher, enquanto o pai da atleta mostrou fotos dela quando era apenas uma menina. (ANSA).