Boxeadora Beatriz Ferreira defende em Mônaco diante de francesa o título mundial pela 1ª vez

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/12/2024 - 8:00 Para compartilhar:

A multicampeã Beatriz Ferreira, que deixou a carreira olímpica para se dedicar ao profissionalismo, luta neste sábado, em Montecarlo, no Principado de Mônaco, em sua primeira defesa do título mundial dos pesos leves (até 60 quilos), versão Federação Internacional de Boxe. A programação de lutas tem como destaque o combate entre Murodjon Akhmadaliev e Ricardo Espinoza. O evento vai ter transmissão ao vivo do DAZN a partir das 16 horas (de Brasília).

A adversária da brasileira será a experiente francesa Licia Boudersa, de 32 anos, dona de um cartel de 23 vitórias (quatro nocautes), duas derrotas e dois empates. Sua última luta foi em 11 de outubro, quando venceu a compatriota Marina Sakharov, por pontos, após seis assaltos.

Aos 31 anos, Beatriz Ferreira acumula cinco vitórias (dois nocautes) no profissionalismo. No amador, foi vice-campeã mundial e conquistou a medalha de prata na Olimpíada de Tóquio e bronze em Paris.

Bia fez sua preparação em São Paulo, juntamente com o técnico Mateus Alves. Durante parte dos treinamentos, a brasileira teve a ajuda de duas sparrings argentinas. A intenção da boxeadora nacional é unificar os cinturões da categoria dos pesos leves em 2025.

“A preparação foi bem forte, eu estou muito feliz. Está sendo bem diferente também, eu acho que agora está mais profissional. Eu estava bem ansiosa para estar vivendo este momento, estou aprendendo bastante, e eu me sinto pronta para a luta. Eu acho que a gente fez um plano, alguns consertos de coisas que a gente não estava fazendo quando eu estava no olímpico ainda. Então acho que agora foi uma preparação mais completa”, disse Bia.

Mateus Alves, técnico de Beatriz e da seleção brasileira de boxe, explicou como essa última etapa de preparação foi e como Bia agora foca totalmente no boxe profissional. “Foram 12 semanas, onde inclusive trouxemos duas atletas da Argentina do boxe profissional para serem sparrings dela durante um período, então o foco total no profissional. A Bia já cumpriu a sua carreira com os Jogos Olímpicos e eu acredito que ela chega nesta luta na melhor forma possível.”

Bia e Mateus já têm estratégias para o combate. “A francesa é uma atleta experiente, são 25 lutas no profissional, com apenas duas derrotas para atletas renomadas. Ela nunca tomou um nocaute. Então, em 25 combates sem nenhum tipo de nocaute, a gente entende que é uma pessoa que assimila bem os golpes. É uma boxeadora alta, com uma boa distância nos golpes retos. Mas percebemos algumas deficiências na defesa dela que a gente vai buscar durante o combate”, afirmou Mateus.