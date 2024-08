Boxeadora argelina não é mulher? Entenda a diferença entre transexual e intersexo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/08/2024 - 12:32 Para compartilhar:

Uma luta entre as boxeadoras Imane Khelif e Angela Carini gerou polêmica após a italiana desistir do embate em 46 segundos durante a prova disputada nesta quinta-feira, 1º. O caso teve grande repercussão após a argelina ter sido acusada falsamente de ser uma transexual, entretanto, a competidora possui a condição de intersexo.

Apesar das alegações, Angela Carini pontuou que não desistiu da luta em decorrência da sua adversária, mas sim após golpes que recebeu no nariz. Nesta sexta-feira, 2, o porta-voz do COI (Comitê Olímpico Internacional), Mark Adams, reiterou que Imane Khelif “nasceu mulher, foi registrada como mulher, vive sua vida como mulher e luta boxe como mulher”.

As acusações de que Imane Khelif seria uma transexual ocorreram após a repercussão da informação de que a lutadora foi desclassificada do Mundial de Boxe de 2023 por não cumprir “critérios de elegibilidade”, conforme a IBA (Associação Internacional de Boxe). Apesar disso, a entidade não está envolvida nas Olimpíadas por falta de transparência e declarou que as boxeadoras não passaram por teste de testosterona.

A repercussão do caso fez a primeira-ministra Georgia Meloni, da Itália, criticar o COI por permitir a participação de Khelif.

Diferença entre transgênero e intersexo

A condição de intersexo é definida a uma pessoa que nasceu com características que não se enquadram com a norma médica para corpos do sexo masculino ou feminino, como alterações nos cromossomos, órgão genital e hormônios.

No caso de Khelif, exames teriam detectado uma elevada produção de testosterona e a presença dos cromossomos XY em seu DNA , responsáveis por certas características do sexo masculino. Foi com base em tais critérios que a lutadora foi impedida de disputar o Mundial de Boxe.

No dia 4 de abril, a ONU (Organização das Nações Unidas) aprovou uma resolução contra a violência e discriminação de pessoas intersexo. Especialistas estimam que até 1,7% da população nasce com a condição.

A transsexualidade é definida quando uma pessoa não se identifica com o sexo biológico definido a ela no nascimento. Apenas duas atletas trans se classificaram para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, sendo elas Nikki Hiltz, do atletismo, e a futebolista Quinn, do Canadá.

*Com informações da AFP e Estadão