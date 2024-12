Boxeador Paul Bamba morre seis dias após conquistar cinturão da WBA

O boxeador porto-riquenho Paul Bamba morreu na sexta-feira, aos 35 anos, apenas seis dias após conquistar o cinturão do peso cruzador na Associação Mundial de Boxe (WBA, na sigla em inglês), no dia 21, em New Jersey, nos Estados Unidos. A causa da morte do atleta não foi divulgada.

O óbito foi confirmado pelo seu empresário, o músico Ne-Yo. “É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de nosso amado filho, irmão, amigo e campeão de boxe Paul Bamba, cuja luz e amor tocaram inúmeras vidas. Ele era um competidor feroz e confiante, com uma ambição incansável de conquistar grandeza. Mas, mais do que qualquer coisa, ele era um indivíduo tremendo que inspirou muitos com sua motivação e determinação excepcionais”, afirmou o agente, em sua perfil nas redes sociais.

Bamba tinha um retrospecto de 19 vitórias e três derrotas, sendo 18 nocautes. Neste ano, ele venceu 14 lutas, todas por nocaute. No fim de semana passada, ele garantiu o cinturão da WBA ao superar o mexicano Rogelio Medina.

“Nós estamos de corações partidos por seu falecimento e gentilmente pedimos por privacidade e entendimento durante este momento difícil, enquanto coletivamente navegamos nosso pesar”, afirmou Ne-Yo.