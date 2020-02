Boxeador norte-americano é preso após vídeo mostrar ele agredindo ex-namorada

Em um vídeo publicado no Twitter no último fim de semana, Gervonta Davis, de 25 anos, é visto puxando uma mulher e empurrando-a para uma saída em um jogo de basquete nos Estados Unidos. As imagens viralizaram na internet e chegaram até a polícia. O pugilista se entregou na última terça-feira (4).

A mulher agredida é uma ex-namorada de Davis com a qual ele tem um filho, de acordo com a polícia local. As autoridades disseram que foram alertadas sobre o incidente nas redes sociais e pela própria vítima.

O boxeador, campeão mundial por duas categorias, enfrenta acusações de agressão e violência doméstica no estado norte-americano da Flórida.