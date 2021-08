Boxe: Hebert Conceição vence ucraniano com nocaute espetacular e conquista a medalha de ouro

O brasileiro Hebert Conceição venceu a luta contra o ucraniano Oleksandr pela categoria peso médio do boxe Olímpico e conquistou a medalha de ouro. O brasileiro vinha perdendo o combate até o terceiro round, com vitória parcial de 20 a 18 para o ucraniano. Mas, no terceiro round Hebert acertou um golpe espetacular no ucraniano, que foi a nocaute. Com isso a luta foi finalizada e o brasileiro garantiu a medalha de ouro.

No primeiro round Khyzhniak começou melhor. Com golpes mais certeiros e defesas precisas contra o ataque do brasileiro, o ucraniano conseguiu controlar a luta e venceu o round por decisão dos juízes por unanimidade. A luta manteve o mesmo cenário no segundo round quando Khyzhniak voltou na mesma pegada e foi superior ao brasileiro, também vencendo o segundo round por unanimidade. Com o empate técnico, a luta foi decidida no último round. O ucraniano seguia melhor no combate, até que Hebert encaixou um contra-ataque e levou o adversário a nocaute, finalizando a luta e conquistando a medalha dourada.

Essa é a segunda medalha registrada para o Brasil no boxe da Olimpíada de Tóquio. Antes dele, Abner Teixeira já havia subido ao pódio após garantir a medalha de bronze na categoria peso pesado. Na madrugada desse domingo o Brasil disputa mais uma final nessa modalidade. A partir de 02:00, no horário de Brasília, é a vez de Beatriz Ferreira subir no ringue em busca de mais uma medalha de ouro para o país. A brasileira enfrenta a irlandesa Kellie Harrington, campeã mundial em 2018 na categoria peso leve.

