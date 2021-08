Boxe: Beatriz Ferreira perde para irlandesa e é prata em Tóquio

A boxeadora brasileira Beatriz Ferreira ficou com a medlaha de prata na categoria peso leve (57-60kg) dos Jogos de Tóquio, neste domingo, ao ser derrotada pela irlandesa Kellie Anne Harrington, em decisão unânime dos árbitros (5 a 0).

Com este segundo lugar no pódio na capital japonesa, a pugilista baiana de 28 anos registrou o melhor resultado do boxe feminino do Brasil em uma edição das Olimpíadas, superando o bronze de Adriana Araújo em Londres-2012, na estreia da categoria feminina no programa olímpico.

Esta também é a terceira medalha brasileira no boxe no Jogos de Tóquio, depois do bronze de Abner Teixeira na categoria peso pesado (até 91kg) e o ouro de Hebert Conceição, no peso médio (até 75kg). Ao todo, o Brasil soma 20 medalhas nesta edição dos Jogos Olímpicos, com 7 de ouro, 5 de prata e 8 de bronze.

Este duelo pelo título olímpico na categoria peso leve reuniu duas atletas que nunca haviam se enfrentado antes e campeãs mundiais, com a representante da Irlanda ficando com o título em 2018 (depois do vice em 2016) e a brasileira vencendo em 2019, última edição do torneio, no qual Harrington não participou por estar lesionada.

A luta deste domingo começou com Beatriz Ferreira atacando e a irlandesa buscando manter a distância, mas acertando alguns golpes, o que levou o árbitros a dar uma vitória por 3 a 2 para a baiana.

Na etapa seguinte, a boxeadora europeia foi mais efetiva e acertou mais vezes a adversária, conquistando um placar de 5 a 0.

No terceiro e último assalto, Beatriz tentou aumentar a pressão, mas Harrington soube administrar o combate, obtendo novamente a vitória por 5 a 0, ficando assim com o ouro.

“Eu saí do Brasil com a meta de conseguir estar no pódio. Tentei mudar de cor, mas infelizmente não consegui. Claro que o objetivo era conseguir o ouro, mas o trabalho continua, eu estou muito feliz com essa aqui”, declarou Beatriz Ferreira após receber a prata, em entrevista ao canal SporTV.

