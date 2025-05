Bowman pode revisar classificação de bancos, se confirmada vice-presidente da Supervisão do Fed

Indicada pelo presidente americano, Donald Trump, para assumir a vice-presidência da Supervisão do Federal Reserve (Fed), Michelle Bowman busca revisar as classificações confidenciais da saúde de grandes bancos, após criticar o fato de dois terços das maiores instituições terem sido consideradas insatisfatórias no ano passado. Acredita-se que ela adotará uma postura mais branda em relação à regulamentação bancária, caso seja aprovada pelo Senado para o cargo.

O BC dos Estados Unidos ainda não divulgou novas classificações de supervisão para as holdings bancárias americanas com US$ 100 bilhões ou mais em ativos, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Normalmente, a divulgação das classificações acontece até o final de março, mas fontes afirmam que o Fed planeja esperar até que Bowman seja confirmada no posto para publicá-las. A pausa é incomum, e as classificações já passaram por várias etapas de revisão no banco central. Bowman deve alterar a forma como o BC americano calcula as pontuações.

As classificações avaliam a segurança e a solidez de um banco com base em capital, liquidez, governança e controles. Uma classificação de supervisão ruim pode abrir caminho para outras penalidades, como ações de fiscalização, e impedir um banco de realizar fusões e aquisições ou quaisquer novas atividades. A nomeação de Bowman, no entanto, se alinha com a iniciativa do governo Trump de flexibilizar as regulamentações bancárias. Fonte: .