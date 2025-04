Bowman: Crescimento do arcabouço regulatório nos EUA impôs custo desnecessário a bancos

A governadora do Federal Reserve, Michelle Bowman, avalia que o crescimento exponencial do arcabouço regulatório dos Estados Unidos impôs custos desnecessários e significativos aos bancos e seus clientes.

Em discurso preparado para sua audiência de confirmação como escolhida para ser vice-presidente de supervisão do conselho de governadores do Fed, Bowman afirma que o arcabouço regulatório se tornou excessivamente complexo e redundante, com requisitos conflitantes e sobrepostos.

A dirigente pontua ainda que a supervisão deve ser reformada e reorientada para melhor abordar os riscos financeiros essenciais e materiais.

A supervisão não pode eliminar o risco do sistema bancário, mas pode e deve promover uma gestão de risco sensata que permita ao sistema bancário sustentar o crescimento econômico e atender às necessidades financeiras de todos os americanos.

Para a dirigente, é preciso priorizar a identificação e remediação de problemas estruturais de longo prazo.

Bowman participará de audiência perante a Comissão de Bancos, Habitação e Assuntos Urbanos do Senado nesta quinta-feira, após ser nomeada para o cargo pelo presidente dos EUA, Donald Trump.