Bovespa cai mais de 2,0% com preocupações sobre greve e fiscal

A Bovespa tem mais uma abertura pesada nesta segunda-feira, 28, em meio à cautela com a continuidade da paralisação de caminhoneiros e o impacto fiscal das medidas até agora anunciadas pelo governo para atender às demandas do movimento. Há ainda preocupação com uma nova ameaça de greve, desta vez da Federação Única dos Petroleiros, por 72 horas, a partir de quarta-feira.

Às 10h35, o Ibovespa recuava 2,68%, aos 76.746,34 pontos, com as ações da Petrobras em baixa de mais de 8,0%.

Vale lembrar que as oscilações do mercado são ampliadas pela liquidez reduzida na manhã, já que em Wall Street os negócios estão suspensos em função do feriado pelo Memorial Day.

Pela manhã, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, segue detalhando o pacote de medidas. Depois de intensa negociação ao longo do fim de semana, o presidente Michel Temer cedeu e reduziu em R$ 0,46 o valor do diesel, com corte em tributos como a Cide e o PIS/Cofins.

A redução por 60 dias, com posterior adoção de reajustes mensais, custará um total R$ 13,5 bilhões aos cofres públicos até dezembro, sendo R$ 9,5 bilhões do programa temporário de subvenção do preço e impacto de R$ 4 bilhões via corte de tributos, montante que será compensando pela reoneração da folha de pagamentos.