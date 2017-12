Bovespa abre em queda com exterior e pessimismo sobre Previdência

A Bovespa abriu em queda moderada nesta sexta-feira, 1º de dezembro, em linha com o sinal negativo dos índices futuros em Wall Street. Internamente, o mercado está cada vez mais cético em relação à evolução das negociações sobre a reforma da Previdência.

O vice-líder do governo na Câmara, Beto Mansur (PRB-SP), reafirmou na noite de quinta-feira que não é possível votar a proposta na Casa na semana que vem e afirmou que há chance de a matéria ir a plenário em 12 de dezembro.

Também continuam no radar dos agentes as tratativas entre o governo e a cúpula do PSDB para o “desembarque amigável” da sigla da gestão Michel Temer.

Às 10h35, o Ibovespa operava em queda de 0,30%, aos 71.784,52 pontos. No exterior, os índices futuros das bolsas de Nova York recuam, refletindo cautela com a reforma tributária nos Estados Unidos.

No fim da noite de quinta, o Senado norte-americano adiou a votação do projeto para esta sexta-feira em meio a divergências sobre aspectos da legislação proposta.