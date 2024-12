Bove visita colegas da Fiorentina após receber alta

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/12/2024 - 12:26 Para compartilhar:

FLORENÇA, 14 DEZ (ANSA) – O meio-campista Edoardo Bove visitou o centro de treinamento da Fiorentina neste sábado (14), um dia após ter recebido alta do Hospital Universitário Careggi, em Florença.

O jogador de 22 anos passou 12 dias internado devido a um mal súbito sofrido durante uma partida contra a Inter de Milão pela Série A em 1º de dezembro.

Bove chegou dirigindo ao CT da Viola e cumprimentou dirigentes, comissão técnica e jogadores, além de tirar fotos com torcedores reunidos do lado de fora do centro de treinamento – a Fiorentina visita o Bologna pela Série A neste domingo (15).

O meio-campista teve um desfibrilador subcutâneo removível implantado durante a internação e ainda não sabe se poderá voltar a atuar no futebol italiano, uma vez que as normas do país impedem que jogadores tenham esse tipo de dispositivo.

Um exemplo recente é o do meio-campista dinamarquês Christian Eriksen, que teve de deixar a Inter após implantar um desfibrilador subcutâneo, equipamento que protege contra o risco de morte súbita cardíaca.

Bove ainda passará por uma nova bateria de exames para tentar determinar a casa do desmaio sofrido em 1º de dezembro. (ANSA).