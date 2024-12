Bove tem noite tranquila em hospital na Itália, mas segue em UTI

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/12/2024 - 9:26 Para compartilhar:

FLORENÇA, 3 DEZ (ANSA) – O jogador da Fiorentina Edoardo Bove, internado após desmaiar em campo durante uma partida contra a Inter de Milão pela Série A da Itália no último domingo (1º), teve uma noite tranquila no Hospital Universitário Careggi, em Florença, mas ainda permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O atleta foi hospitalizado após sofrer um mal súbito aos 17 minutos do primeiro tempo da partida no Artemio Franchi. A suspeita é de que o incidente teria sido provocado por uma crise epiléptica, e exames descartaram danos no coração e no cérebro.

No entanto, “nos próximos dias, serão realizadas novas investigações para apurar as causas que levaram à situação crítica ocorrida” durante o jogo, segundo o clube italiano. Até o momento, não há previsão de alta médica.

O governador da região da Toscana, Eugenio Giani, que visitou o jogador na última segunda-feira (2), afirmou que ele “já está pensando em quando” poderá retornar a campo. Além disso, agradeceu todos os socorristas pelo pronto atendimento.

“Quero agradecer, também disse isso ao Bove, a todos aqueles médicos que imediatamente deram o seu melhor e fizeram o seu melhor. E isso ficou evidente, porque ontem de manhã pude conversar livremente com um jovem que já está pensando em quando voltar a campo”, afirmou o político.

Segundo Giani, isto “é a demonstração do quanto temos um sistema de excelência”, principalmente porque Careggi foi julgado pelo Ministério entre os três melhores hospitais da Itália.

“É preciso agradecer aos voluntários que estiveram em campo: não sou médico, mas pelo que entendi, a desfibrilação feita na ambulância foi muito importante para a vida de Bove”, concluiu ele. (ANSA).