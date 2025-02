Bove será um dos convidados do Festival de Sanremo

ROMA, 10 FEV (ANSA) – Recuperado do mal súbito sofrido em campo no ano passado, o meio-campista Edoardo Bove, da Fiorentina, foi convidado para participar da última noite do Festival de Sanremo, o mais importante concurso musical do país.

Bove, que implantou um desfibrilador subcutâneo removível em virtude do problema, participará do evento no Teatro Ariston no dia 15 de fevereiro.

A informação foi confirmada à ANSA pelo diretor artístico e apresentador do festival musical, Carlo Conti. O concurso está agendado para começar amanhã (11).

“Liguei para ele para perguntar se ele gostaria de nos visitar no festival e ele imediatamente disse que sim”, revelou Conti.

Aos 22 anos, Bove ainda não recebeu sinal verde para retornar à ação por causa do dispositivo colocado no coração, já que os regulamentos da Série A não permitem que um jogador com um desfibrilador atue no campeonato.

Em 1º de dezembro, o meio-campista desmaiou repentinamente em campo no estádio Artemio Franchi, em Florença, durante uma partida contra a Internazionale, o que o forçou a passar por uma cirurgia cardíaca de emergência. (ANSA).