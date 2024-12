Bournemouth vence Manchester United em Old Trafford e sobe para 5º no Campeonato Inglês

O Manchester United também não embala com o português Rúben Amorim e, neste domingo (22), foi derrotado pelo Bournemouth, que com os 3 a 0 em Old Trafford sobe para a quinta posição do Campeonato Inglês.

Os holandeses Dean Huijsen (29′) e Justin Kluivert (61′ de pênalti) e o ganês Antoine Semenyo (63′) foram os carrascos do United, que desde a chegada de Amorim, em meados de novembro, soma três derrotas e um empate em seis jogos na Premier League.

Na última quinta-feira, o time também foi eliminado da Copa da Liga Inglesa com a derrota por 4 a 3 para o Tottenham.

Com este novo revés, o sétimo em 17 rodadas, o Manchester United cai para a 13ª posição com 22 pontos, a 14 do líder Liverpool, que fecha a 17ª rodada visitando os Tottenham.

Quem perdeu a chance de superar os ‘Reds’, pelo menos provisoriamente, foi o Chelsea, que não passou de um empate sem gols em sua visita ao Everton.

Este resultado põe fim a uma série de oito vitórias consecutivas e deixa os ‘Blues’ a um ponto do Liverpool, que tem dois jogos a menos.

Nos demais confrontos deste domingo, o Wolverhampton ganhou fôlego ao bater o Leicester por 3 a 0, mas ainda continua na zona de rebaixamento, em 18º com 12 pontos.

O lanterna segue sendo o Southampton (6 pontos) depois do empate em 0 a 0 com o Fulham (9º).

— Jogos da 17ª rodada do Campeonato Inglês

– Sábado:

Aston Villa – Manchester City 2 – 1

West Ham – Brighton 1 – 1

Brentford – Nottingham 0 – 2

Ipswich Town – Newcastle 0 – 4

Crystal Palace – Arsenal 1 – 5

– Domingo:

Leicester – Wolverhampton 0 – 3

Fulham – Southampton 0 – 0

Manchester United – Bournemouth 0 – 3

Everton – Chelsea 0 – 0

(13h30) Tottenham – Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 36 15 11 3 1 31 13 18

2. Chelsea 35 17 10 5 2 37 19 18

3. Arsenal 33 17 9 6 2 34 16 18

4. Nottingham 31 17 9 4 4 23 19 4

5. Bournemouth 28 17 8 4 5 27 21 6

6. Aston Villa 28 17 8 4 5 26 26 0

7. Manchester City 27 17 8 3 6 29 25 4

8. Newcastle 26 17 7 5 5 27 21 6

9. Fulham 25 17 6 7 4 24 22 2

10. Brighton 25 17 6 7 4 27 26 1

11. Tottenham 23 16 7 2 7 36 19 17

12. Brentford 23 17 7 2 8 32 32 0

13. Manchester United 22 17 6 4 7 21 22 -1

14. West Ham 20 17 5 5 7 22 30 -8

15. Everton 16 16 3 7 6 14 21 -7

16. Crystal Palace 16 17 3 7 7 18 26 -8

17. Leicester 14 17 3 5 9 21 37 -16

18. Wolverhampton 12 17 3 3 11 27 40 -13

19. Ipswich Town 12 17 2 6 9 16 32 -16

20. Southampton 6 17 1 3 13 11 36 -25

